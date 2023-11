V ZDA leto dni pred predsedniškimi volitvami v anketah porazne številke za Bidna

New York, 6. novembra - Ameriški predsednik Joe Biden se leto dni pred volitvami za drugi mandat sooča s poraznimi številkami v javnomnenjskih anketah. Njegov volilni štab na to odgovarja, da je do volitev še daleč in opozarja na podobno slabe ankete za Baracka Obamo leta 2011 in demokratsko stranko pred kongresnimi volitvami leta 2022.