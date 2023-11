Pregled - šport, 5. 11. (nedelja)

KOČEVJE - Slovenska moška rokometna reprezentanca se je na današnji pripravljalni tekmi v Kočevju s Srbijo razšla z neodločenim izidom 28:28. V slovenski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Gašper Marguč in Nejc Cehte, oba sta dosegla po štiri gole.

MONTPELLIER - V Montpellieru v Franciji so na zadnji tekmovalni dan letošnjega evropskega prvenstva v judu od Slovencev na tatamije stopili Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg ter Vito Dragič in Enej Marinič v kategoriji nad 100 kg, nihče pa ni posegel po višji uvrstitvi.

LJUBLJANA - Nogometaši Celja, ki vodijo na lestvici, so v 15. krogu Prve lige Telemach doma izgubili proti Olimpiji z 0:1 (0:1). Ekipa Radomelj pa je prav tako v gosteh z 2:0 (1:0) ugnala Bravo.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 20. kroga lige ICEHL premagali Pustertal s 6:3. Zdaj so pri sedmih zmagah v sezoni, imajo 22 točk, kar jih uvršča na deseto mesto lestvice. Za domače so zadeli Maris Bičevskis, Ville Leskinen, Kristjan Čepon, Žiga Pance, Miha Zajc in Rok Kapel.

PHILADELPHIA - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v Philadelphii kar s 5:0 premagali Flyers in po šestih tekmah v tej sezoni ostajajo neporaženi na gostovanjih. Obenem so s 14 točkami napredovali na peto mesto v ligi. Slovenski zvezdnik in kapetan kraljev Anže Kopitar je zadel za vodstvo z 2:0. Kopitar je ob koncu uvodne tretjine dosegel svoj 399. gol v najmočnejši hokejski ligi na svetu in lahko že na naslednji tekmi postane šele četrti igralec v zgodovini kluba, ki je dosegel mejo 400 zadetkov, kar je doslej uspelo le Lucu Robitaillu, 557, Marcelu Dionneju, 550, in Davu Taylorju, 431.

SAITAMA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec ekshibicijskega kriterija po Saitami, ki poteka v sklopu promocije dirke po Franciji. V ciljnem sprintu je ugnal zmagovalca dirke po Španiji, Američana Seppa Kussa, tretje mesto pa je ob zadnjem nastopu v cestnem kolesarstvu osvojil Slovak Peter Sagan.

SAO PAULO - Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom je zmagovalec dirke formule 1 v brazilskem Sao Paulu. Svetovni prvak je tako dosegel dvojček zmag na stezi Interlagos, saj je dobil tudi sobotno sprintersko preizkušnjo. Drugi je bil danes Britanec Lando Norris z McLarom, tretji pa Španec Fernando Alonso z Aston Martinom. Do konca sezone sta še dve postaji, naslednja dirka bo čez 14 dni v Las Vegasu.

PARIZ - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je zmagovalec mastersa ATP 1000 v Parizu. V velikem finalu je prvopostavljeni srbski igralec premagal Bolgara Grigorja Dimitrova s 6:4, 6:3. Zanj je bila to sedma zmaga na mastersih v Parizu, obenem pa jubilejna 40. na turnirjih te ravni v karieri.

RIO DE JANEIRO - Brazilski nogometni klub Fluminense je prvič v zgodovini osvojil pokal libertadores, južnoameriško različico evropskega pokala prvakov. V finalu je bil na sloviti Maracani v Riu de Janeiro po podaljšku boljši od argentinske Boce Juniors z 2:1 in je niz zmag brazilskih klubov podaljšal na pet.