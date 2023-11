Primorske novice o evropski prvakinji v judu Andreji Leški (6. 11.)

Ljubljana, 5. novembra - Aleš Sorta v komentarju Stati in obstati na športnem vrhu piše o judoistki Andreji Leški, ki je na evropskem prvenstvu v judu v Montpellieru osvojila zlato medaljo v kategoriji do 63 kilogramov. Avtor meni, da bo Leški prihodnje leto, če ne bo prišlo do česa nepričakovanega, v pariški odpravi eden glavnih adutov za slovensko odličje.