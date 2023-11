Pregled - svet, 5. 11. (nedelja)

GAZA - Na območju Gaze so se nadaljevali spopadi med gibanjem Hamas in izraelsko vojsko, ki je stopnjevala tudi obstreljevanje. Glede na trditve palestinskih oblasti je ponoči v bombardiranju osrednjega dela območja v begunskem taborišču Al Maghazi umrlo 45 ljudi. Izraelska vojska je poročala o širitvi spopadov proti jugu enklave. Območje Gaze je znova ostalo brez komunikacijskih povezav. Nasilje ni pojenjali niti na Zahodnem bregu, kjerso bili ubiti štirje Palestinci.

TEL AVIV - V Izraelu je v soboto na tisoče ljudi protestiralo za osvoboditev okrog 240 talcev, ki so jih pripadniki gibanja Hamas zajeli ob napadu 7. oktobra. Protestniki so se v luči vse ostrejših kritik zaradi slabe pripravljenosti na napad Hamasa zbrali tudi pred hišo premierja Benjamina Netanjahuja v Jeruzalemu in pozivali k njegovemu odstopu.

RAMALA - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je na nenapovedanem obisku na zasedenem Zahodnem bregu sestal s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom. Govorila sta o prizadevanjih za mir na Zahodnem bregu in razmerah na območju Gaze, glede katerih je Abas obtožil Izrael za genocid. Blinken je nasprotoval prisilnemu preseljevanju Palestincev, Abas je pozval k prekinitvi ognja.

HAMBURG - Letališče v nemškem Hamburgu je bilo od sobote blokirano zaradi krize z zajetjem talke - oborožen moški je v avtomobilu zadrževal štiriletno hčerko, v ozadju pa naj bi bil spor glede skrbništva, saj je žena osumljenca v soboto prijavila ugrabitev otroka. V popoldanskih urah se je moški predal, deklica je bila nepoškodovana. Po odpovedi številnih poletov in pristankov je promet zvečer znova stekel.

TEL AVIV - Izraelski minister za dediščino Amičaj Elijahu je sprožil ogorčenje z izjavo v intervjuju, v kateri je nakazal, da dopušča možnost uporabe jedrske bombe na območju Gaze. Iz urada premierja Benjamina Netanjahuja so sporočili, da je minister do nadaljnjega suspendiran z vladnih srečanj, od izjave so se distancirali.

GAZA - Pred prehoda Rafa, ki leži na meji med območje Gaze in Egiptom, je po podatkih dobrodelnih organizacij v soboto v Gazo prispelo še 30 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Je pa prehod ostal zaprt za odhode ranjenih in tujih državljanov, ki želijo zapustiti oblegano palestinsko enklavo.

MOSKVA - Rusija je sporočila, da je z ene od svojih podmornic uspešno poskusno izstrelila medcelinsko balistično raketo, ki lahko nosi jedrsko konico. Raketo tipa bulava naj bi izstrelili s podmornice v Belem morju. Usmerili so jo proti več tisoč kilometrov oddaljeni tarči na polotoku Kamčatka. Poskus sledi odstopu Moskve od ključne pogodbe o prepovedi jedrskih poskusov in zaostrovanju jedrske retorike.

ANKARA/WASHINGTON/BERLIN/LONDON - V več državah po svetu so potekale demonstracije v podporo Palestincem. Policija je s solzivcem razgnala več sto protestnikov, ki so se zbrali blizu oporišča ameriških letalskih sil v Incirliku na jugovzhodu Turčije. V ameriški prestolnici Washington je v soboto na množičnem protestu več deset tisoč ljudi pozivalo k "svobodi za Palestino" in končanju obleganja območja Gaze. Shodi so že v soboto potekali med drugim v Parizu, Londonu in Berlinu.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina je z vodenimi raketi napadla ladjedelnico na zasedenem polotoku Krim, pri čemer je bila po navedbah ruske strani poškodovana ladja. Ukrajina je napad v mestu Kerč potrdila in ga označila za uspešnega. Poveljnik ukrajinskih zračnih sil Mikola Oleščuk je zatrdil, da so pri tem uničili eno od ladij ruske mornarice.

FIRENCE - Po silovitem neurju v zadnjih dneh, ki je glede na nove podatke terjalo sedem življenj, so iz Toskane znova poročali o obilnem deževju in nevihtah. Več kot 16.000 gospodinjstev je brez elektrike, 1200 ljudi so z območja v bližini Firenc preventivno evakuirali. Na Hrvaškem so v Splitu, Šibeniku, Zadru in Trogirju zaradi juga z močnimi sunki vetra in dežja poročali o poplavljenih obalah ob Jadranskem morju.

KATMANDU - V Nepalu so 36 ur po potresu z magnitudo 5,6, ki je v petek zvečer v odročnih krajih na goratem zahodu države zahteval najmanj 157 življenj in več kot 300 ranjenih, končali iskalne in reševalne operacije. Oblasti so odločitev pojasnile z osredotočanjem na zadovoljitev potreb prizadetih prebivalcev, ki potrebujejo bivališča in hrano. Več tisoč vaščanov je noč ob nizkih temperaturah preživelo na prostem.