New York, 5. novembra - Kenijka Hellen Obiri in Etiopijec Tamirat Tola sta letošnja zmagovalca maratona v New Yorku. Etiopijka je 42,195 km dolgo preizkušnjo pretekla v času 2:27:23 ure, Kenijec pa je danes postavil novo rekordno znamko v velikem jabolku - 2:04:58 ure.