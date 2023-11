Vreme: Ponoči jasno

Ljubljana, 5. novembra - Ponoči bo dokaj jasno, več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Proti jutru bo ponekod po kotlinah nastala megla. Jugozahodni veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 in 6, na Primorskem in na jugovzhodu do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.