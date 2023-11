Ljubljana/Maribor/Kranj, 5. novembra - Policisti so od petka zvečer na širšem območju Ljubljane, Maribora in Kranja obravnavali več vlomov, pretežno v stanovanjske zgradbe. Storilci so večinoma odtujili denar in nakit, zamikali pa so jih tudi prehrambni artikli in tehnično blago.