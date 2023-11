Lobnik, Dragič in Marinič brez visoke uvrstitve

Montpellier, 5. novembra - V Montpellieru v Franciji danes poteka tretji, zadnji tekmovalni dan letošnjega evropskega prvenstva v judu. Od Slovencev so danes v areni Sud de France na tatamije stopili Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg ter Vito Dragič in Enej Marinič v kategoriji nad 100 kg, nihče pa ni posegel po višji uvrstitvi.