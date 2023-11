Vodnatost rek v večjem delu države se še povečuje, nekatere se razlivajo

Ljubljana, 5. novembra - Posamezne reke v zgornjem Posočju, na Gorenjskem, Koroškem in v porečjih Savinje se še vedno razlivajo, kaže zadnje hidrološko poročilo agencije za okolje (Arso). Drava je ponoči upadla, a se še razliva dolvodno od jezu Markovci. Danes čez dan pa se bodo razlile še Vipava, Savinja in Sava v srednjem in spodnjem toku, Kolpa in Krka, napovedujejo.