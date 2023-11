V Izraelu protesti s pozivi k osvoboditvi talcev

Tel Aviv, 5. novembra - V Izraelu je v soboto na tisoče ljudi protestiralo za osvoboditev okrog 240 talcev, ki so jih pripadniki gibanja Hamas zajeli ob napadu 7. oktobra. Protestniki so se v luči vse ostrejših kritik zaradi slabe pripravljenosti na napad Hamasa zbrali tudi pred hišo premierja Benjamina Netanjahuja v Jeruzalemu in pozivali k njegovemu odstopu.