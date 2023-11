Vreme: Danes dopoldne še deževno in vetrovno, popoldne jasnitev

V ponedeljek bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije, tam bo proti večeru možna tudi kakšna kratkotrajna ploha. Popoldne bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo med 2 in 7, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, čez dan bo nastalo nekaj ploh. V sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

Vremenska slika: Nad večino Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se iznad naših krajev pomika proti vzhodu. Nad naše kraje v višinah z zahodnimi vetrovi priteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo po prehodu vremenske fronte povsod zjasnilo, le v Alpah in v Gorskem Kotarju bo še bolj oblačno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo več oblačnosti južno od nas, kjer bodo možne tudi posamezne plohe.

Biovreme: Čez dan bo vremenska obremenitev popustila. Vpliv vremena na počutje bo v ponedeljek ugoden.