Boston ostaja edina neporažena ekipa sezone v NBA

New York, 5. novembra - Košarkarji Boston Celtics so v severnoameriški ligi NBA v gosteh s 124:114 premagali Brooklyn Nets in po petih tekmah ostajajo edina neporažena ekipa v ligi. Jayson Tatum je dosegel 32 točk in ujel 11 žog, za Boston je Jaylen Brown dodal 23 točk, latvijski center Kristaps Porzingis pa 22.