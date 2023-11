Kopitar strelec ob visoki zmagi Los Angelesa na gostovanju

Philadelphia, 5. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v Philadelphii kar s 5:0 premagali Flyers in po šestih tekmah v tej sezoni ostajajo neporaženi na gostovanjih. Obenem so s 14 točkami napredovali na peto mesto v ligi. Slovenski zvezdnik in kapetan kraljev Anže Kopitar je v 14 minuti 50 sekundi zadel za vodstvo z 2:0.