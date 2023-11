Noč minila dokaj mirno, se je pa zjutraj neurje razbesnelo nad Gorenjsko

Ljubljana/Piran/Izola/Kranj, 5. novembra - Današnja noč je ob prehodu vremenske fronte minila dokaj mirno, se je pa med 5. in 6. uro zjutraj razbesnelo neurje nad Gorenjsko. Gasilci zaradi poplav ob vodotokih in poplav meteorne vode med drugim posredujejo na Bledu, Kranju, Radovljici, Žirovnici in Kamniku. Na območju Postojne je veter podrl več dreves. Poplavlja morje.