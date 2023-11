Pregled - šport, 4. 11. (sobota)

MONTPELLIER - Slovenska judoistka Andreja Leški je drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva v Montpellieru v Franciji osvojila zlato odličje in naslov evropske prvakinje v kategoriji do 63 kg. Anka Pogačnik je bila v kategoriji do 70 kg v igri za bron, a jo je v borbi za tretje mesto porazila Hrvatica Barbara Matić. Leški, letošnja svetovna podprvakinja iz Dohe, je na poti do zmage ugnala Španko Cristino Cabana Perez, Rusinjo Kamilo Badurovo, Madžarko Szofi Ozbas, prvo nosilko Laure Fazliu iz Kosova in nato še v finalu Izraelko Gile Sharir.

ČERNOMELJ - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji pripravljalni tekmi v Črnomlju premagala Srbijo s 30:26. Slovenski selektor Uroš Zorman je na prvi pripravljalni tekmi v Beli Krajini priložnost za dokazovanje ponudil 18 od 21 varovancev, v igro niso vstopili le Tadej Mazej, Peter Šiško in Miljan Vujović. V slovenski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Gašper Marguč in Staš Slatinek Jovičić, oba sta dosegla po štiri gole. Slovenski in srbski rokometaši se bodo jutri ob 14. uri pomerili še v Kočevju.

LJUBLJANA - V treh današnjih temah 15. kroga Prve lige Telemach so nogometaši Kopra v gosteh z 1:0 premagali Rogaško, Mura z istim izidom doma Aluminij, Maribor pa z 2:1 v gosteh Domžale.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 6. krogu lige Aba premagali Borac iz Čačka z 82:78 (20:25, 45:39, 65:56).

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v alpski ligi po podaljšku izgubili proti Kitzbühlu z 0:1 (0:0, 0:0, 0:0; 0:1).

CELJE - Hokejisti RST Pellet Celja so v alpski ligi na domačem ledu izgubili proti Meranu z 1:4 (0:4, 0:0, 1:0).

CANCUN - Prva teniška igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka se bo na finalnem turnirju WTA v Cancunu v polfinalu pomerila s Poljakinjo Igo Swiatek. Zmaga v tem dvoboju ji bi prinesla tudi končno prvo mesto na lestvici ob koncu sezone. V drugem polfinalu se bosta pomerili Američanki Coco Gauff in Jessica Pegula. Swiatek se je v noči s petka na soboto pridružila Sabalenki v polfinalu z zmago v zadnjem dvoboju skupinskega dela turnirja v Cancunu. V skupini Chetumal je s 6:1 in 6:2 premagala Tunizijko Ons Jabeur.

PARIZ - V finalu turnirja serije 1000 v Parizu bosta igrala prvi igralec sveta, Srb Novak Đoković, in nepostavljeni Bolgar Grigor Dimitrov. Đoković je bil v polfinalu boljši od Rusa Andreja Rubljova s 5:7, 7:6 in 7:5, Dimitrov pa je ugnal Grka Stefanosa Cicipasa s 6:3, 6:7 in 7:6.

SAO PAULO - Nizozemski zvezdnik formule 1 Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec sprinterske preizkušnje za veliko nagrado Brazilije v Sao Paulu. Drugo mesto je zasedel Britanec Lando Norris (McLaren), tretji pa je bil Mehičan Sergio Perez (Red Bull). Klasična dirka bo v nedeljo ob 18. uri. Zadnjo sprintersko preizkušnjo sezone je odločil boljši start Verstappna, ki je po notranji strani v prvem ovinku švignil mimo Norrisa. Tega je nato prehitel tudi rojak George Russell, ki pa nato z Mercedesom v nadaljevanju preizkušnje ni mogel slediti ritmu najboljših treh.

DALLAS - Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v pretekli noči z Dallas Mavericks doživel prvi poraz sezone. Teksašani po štirih zaporednih zmagah niso našli pravega recepta za prvake Denver Nuggets, ki so slavili s 125:114. Slovenski as je ob tem dosegel 34 točk, 10 skokov in osem podaj.