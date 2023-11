Ankaran presenetil Gen-I Volley

Ljubljana, 4. novembra - Za presenečenje 7. kroga 1. DOL Sportklub za ženske so poskrbele igralke Ankarana, ki so v domači dvorani s 3:1 premagale drugouvrščeni Gen-I Volley. Za Ankarančanke je bila to druga zmaga v prvenstvu, za Novogoričanke pa drugi poraz, tako da ostajajo z enakim številom točk kot Nova KBM Branik, a s tekmo več.