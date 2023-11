City in United do zmag, prvi poraz Arsenala

London, 4. novembra - Nogometaši Manchester Cityja so za nekaj časa spet prevzeli vodstvo na prvenstveni razpredelnici angleške lige. V 11. krogu so s 6:1 premagali Bournemouth, čeprav se tokrat Erling Haaland ni vpisal med strelce. City je zdaj za točko prehitel do tega kroga vodilni Tottenham, ki bo svoj dvoboj kroga odigral v ponedeljek, pomeril se bo s Chelseajem.