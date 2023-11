Ljubljana, 4. novembra - Zaradi prometne nesreče je med Lukovico in Blagovico proti Mariboru zaprta štajerska avtocesta. Zaprt je tudi uvoz Lukovica proti Mariboru, obvešča prometno-informacijski center. Obvoz je možen po vzporedni cesti med Lukovico in Blagovico ali med Krtino in Blagovico.