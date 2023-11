Slovenija v razpravi v ZN izrazila sožalje umrlim članom UNRWA

New York, 4. novembra - Slovenija je med razpravo o delu Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) v petek na 4. odboru tudi v imenu Irske, Luksemburga, Francije, Španije, Portugalske in Malte izrazila sožalje zaradi smrti 72 uslužbencev agencije v Gazi in pozvala k urejenemu financiranju te agencije.