Andreja Leški do naslova evropske prvakinje, Anka Pogačnik peta

Montpellier, 4. novembra - Slovenska judoistka Andreja Leški je drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva v Montpellieru v Franciji osvojila zlato odličje in naslov evropske prvakinje v kategoriji do 63 kg. Anka Pogačnik je bila v kategoriji do 70 kg v igri za bron, a jo je v borbi za tretje mesto porazila Hrvatica Barbara Matić.