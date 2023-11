Pregled - svet, 4. 11. (sobota)

GAZA - V novem izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu območja Gaze je bilo v tamkajšnji šoli, ki jo upravlja agencija ZN za palestinske begunce, ubitih najmanj 15 ljudi, več deset je ranjenih, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. V palestinski enklavi je bilo od izbruha vojne z Izraelom ubitih že skoraj 9500 ljudi, med njimi je najmanj 3900 otrok.

KIJEV - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred objavo poročila o napredku Ukrajine v procesu pridruževanja EU pohvalila izvajanje reform v Ukrajini. Dosegli ste odličen napredek, je dejala na skupni novinarski konferenci po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Napovedala je, da bo Bruselj prihodnji teden predlagal nov, 12. sveženj sankcij proti Rusiji. Zelenski je izrazil prepričanje, da bo Ukrajina na decembrskem vrhu dobila zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj.

NEW YORK/ŽENEVA - Združeni narodi so obsodili izraelski napad na reševalni konvoj, v katerem je bilo v petek v Gazi ubitih 15 ljudi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da je zgrožen zaradi napada, in poudaril, da se mora konflikt končati. Visoki predstavnik ZN za človekove pravice Volker Türk je izrazil obžalovanje zaradi močnega porasta sovraštva po svetu, vključno z antisemitizmom in islamofobijo, odkar se je 7. oktobra začela vojna med Izraelom in Hamasom.

AMAN - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je v Jordaniji srečal z zunanjimi ministri več arabskih držav ter se zavzel za iskanje rešitev za zaščito civilistov v Gazi. Potrdil je podporo ZDA humanitarnim premorom v spopadih med Izraelom in Hamasom, a zavrnil pozive arabskih držav k prekinitvi ognja, saj da bi to Hamasu omogočilo, da obnovi svojo moč. Arabske države zahtevajo takojšnjo prekinitev ognja, pa je opozoril jordanski zunanji minister Ayman Safadi.

BERLIN/RIM/PARIZ ... - V več evropskih mestih, med drugim v Parizu, Londonu in Berlinu, so potekali protesti v podporo Palestincem v Gazi, ki se jih je udeležilo na tisoče ljudi. V nemški prestolnici se jih je do zgodnjega popoldneva zbralo 6000, v Düsseldorfu, kjer so organizatorji pričakovali tisoč ljudi, pa skoraj 17.000. Protesti v podporo Palestincem so potekali tudi v Rimu, v Milanu pa je potekal protestni shod v podporo Izraelu, ki ga je organizirala skrajno desna Liga.

TEHERAN - V Iranu je več tisoč ljudi protestiralo proti ZDA in Izraelu ter v podporo Palestincem na obleganem območju Gaze. Protesti so potekali ob 44. obletnici zavzetja ameriškega veleposlaništva v Teheranu. Protestniki so se zbrali pred poslopjem nekdanjega ameriškega veleposlaništva v Teheranu ter vzklikali gesla proti ZDA in Izraelu ter zažgali zastave obeh držav.

ISTANBUL - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sporočil, da je prekinil stike z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem zaradi izraelskih napadov na oblegano območje Gaze. Ocenil je tudi, da je Netanjahu izgubil podporo svojih državljanov. Ob tem je poudaril, da Turčija ne prekinja diplomatskih stikov z Izraelom.

KATMANDU - Nepal je v petek prizadel potres z magnitudo 5,6, v katerem je umrlo najmanj 150 ljudi, več kot sto je ranjenih. Žarišče potresa je bilo približno 400 kilometrov severovzhodno od prestolnice Katmandu. Močno tresenje so čutili tudi mestih v sosednji Indiji, vključno z New Delhijem. Oblasti se bojijo, da bo žrtev veliko več, saj je pod ruševinami hiš še vedno veliko ljudi. Po potresu so številna mesta odrezana od sveta, saj so plazovi zemlje in kamenja zasuli dovozne ceste, zato so območja za reševalne ekipe težko ali pa nedostopna.

ZAGREB - Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman se je v petek javno opravičil, potem ko je v četrtek v Berlinu na ministrski konferenci, posvečeni širitvi Evropske unije, poskušal poljubiti nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock, s čimer je vzbudil kritike v javnosti. Grlić Radman je med skupinskim fotografiranjem ministrov na konferenci, ki jo je v Berlinu gostila Bearbock, pozdravil nemško kolegico in jo pri tem hotel poljubiti na lice, a se mu je ta izmaknila.

WASHINGTON - Sodnik, ki nadzira sojenje Donaldu Trumpu zaradi goljufije, je v petek tudi odvetnikom nekdanjega predsednika ZDA izrekel prepoved izjav in komentarjev o sodnem osebju, poroča CNN. Trumpa je sodnik Arthur Engoron že dvakrat denarno kaznoval zaradi kršitve prepovedi in namignil, da ga ob novi kršitvi lahko čaka tudi pripor.

LOS ANGELES - Ameriškega igralca Matthewa Perryja, ki je zaslovel z vlogo Chandlerja Binga v ameriški kultni seriji Prijatelji, so v petek pokopali v Los Angelesu. Štiriinpetdesetletnega igralca so prejšnjo soboto našli mrtvega na njegovem domu v Los Angelesu. Perryja so pokopali v ožjem krogu družine, pogreba so se udeležili tudi njegovi igralski kolegi iz serije Prijatelji.