V finalu Pariza Đoković in Dimitrov, znanih vseh osem udeležencev Torina

Pariz, 4. novembra - V finalu turnirja serije 1000 v Parizu bosta igrala prvi igralec sveta, Srb Novak Đoković, in nepostavljeni Bolgar Grigor Dimitrov. Đoković je bil v polfinalu boljši od Rusa Andreja Rubljova s 5:7, 7:6 in 7:5, Dimitrov pa je ugnal Grka Stefanosa Cicipasa s 6:3, 6:7 in 7:6.