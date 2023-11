Vreme: Ponoči bo dež zajel vso Slovenijo

Ljubljana, 4. novembra - Ponoči bo dež od zahoda znova zajel vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bo zapihal okrepljen južni do jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, v alpskih dolinah okoli 3 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva oblačno s padavinami in nevihtami, ki pa bodo do sredine dneva že ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: V drugem delu noči na nedeljo bodo sunki južnega vetra na Primorskem lahko presegli hitrost 70 kilometrov na uro. Ob prehodu vremenske fronte v nedeljo zjutraj bo vetrovno tudi drugod, pojavljali se bodo nalivi. Največ padavin bo do nedelje dopoldne padlo v južnem predgorju Julijcev, predvidoma od 50 do 100 litrov na kvadratni meter.

Obeti: V ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Popoldne in zvečer je predvsem na zahodu možna kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bo po nižinah megleno. V torek bo na zahodu pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, drugod bo deloma sončno.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja obsežno ciklonsko območje. Nova vremenska fronta se prek Francije bliža Alpam in bo v noči na nedeljo vse bolj vplivala tudi na vreme v Sloveniji. Pred njo bo danes v višinah k nam od jugozahoda pritekal spet nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Proti večeru bo oblačnost v krajih zahodno od nas spet naraščala. Zvečer in ponoči bo najprej deževalo zahodno od nas. V nedeljo bodo padavine in nevihte zajele vse sosednje pokrajine in čez dan od zahoda ponehale. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter.