Leški najmanj srebrna, Pogačnik za bron na EP

Montpellier, 4. novembra - Slovenska judoistka Andreja Leški se je drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva v Montpellierju v Franciji v kategoriji do 63 kg prebila v finale in je tako že osvojila najmanj srebrno medaljo. V finalnem bloku borb za odličja se bo za bronasto medaljo pomerila tudi Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg.