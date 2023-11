Ljubljana, 4. novembra - Nogometaši sežanskega Tabora so v 16. krogu 2. slovenske lige le prišli do svoje prve zmage. Zadnjeuvrščena ekipa je v Kranju presenetila tretjeuvrščeni Triglav in ga premagala z 2:1. Oba gola za zmagovalce je dosegel Lorenzo Jose Gonzalez Montesdeoca.