Anni Marii Maiolino in Nil Yalter zlati lev za življenjsko delo na beneškem bienalu

Benetke, 5. novembra - V Italiji rojena brazilska umetnica Anna Maria Maiolino in v Parizu delujoča turška umetnica Nil Yalter bosta prejeli zlatega leva za življenjsko delo na 60. mednarodnem umetnostnem bienalu. Bienale bo pod naslovom Povsod tujci (Stranieri Ovunque) v Giardinih in Arzenalu potekal od 20. aprila do 24. novembra 2024.