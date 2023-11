ZN obžalujejo močan porast sovraštva po svetu od 7. oktobra

Ženeva, 4. novembra - Visoki predstavnik ZN za človekove pravice Volker Türk je danes izrazil obžalovanje zaradi močnega porasta sovraštva po svetu, vključno z antisemitizmom in islamofobijo, odkar se je 7. oktobra začela vojna med Izraelom in Hamasom. Obenem je izrazil zaskrbljenost zaradi neupravičenih omejitev protestov in s tem povezane svobode izražanja.