Sodna prepoved izjav in komentarjev doletela tudi Trumpove odvetnike

New York, 4. novembra - Sodnik, ki nadzira sojenje Donaldu Trumpu zaradi goljufije, je v petek tudi odvetnikom nekdanjega predsednika ZDA izrekel prepoved izjav in komentarjev o sodnem osebju, poroča CNN. Trumpa je sodnik Arthur Engoron že dvakrat denarno kaznoval zaradi kršitve prepovedi in namignil, da ga ob novi kršitvi lahko čaka tudi pripor.