Newyorške borze z najboljšim tednom v zadnjem letu dni

New York, 4. novembra - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili uspešen trgovalni teden, saj so gospodarski podatki utrdili prepričanje med vlagatelji, da centralna banka Federal Reserve nekaj časa ne bo zviševala obrestne mere oz. bi lahko počasi začela razmišljati celo o znižanju. Temu pritrjuje tudi poročilo vlade o zaposlovanju v oktobru.