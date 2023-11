Pregled - šport, 3. 11. (dan)

Ljubljana, 3. novembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 3. novembra.

MONTPELLIER - Slovenska judoistka Maruša Štangar je na evropskem prvenstvu v Montpellierju v Franciji v kategoriji do 48 kg zasedla peto mesto. Po porazu v polfinalu proti Portugalki Catarini Costa, je Štangar v borbi za tretje mesto izgubila proti Rusinji Sabini Giliazovi. David Štarkel je v kategoriji do 60 kg izgubil proti Italijanu Angelu Pantanu, Kaja Kajzer pa proti Poljakinji Arleti Podolak v kategoriji do 57 kg.

LINZ - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 19. kroga v gosteh izgubili z ekipo Black Wings Linz z 2:4.

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so za uvod šestega kroga 1. DOL Sportklub premagali Panvito Pomgrad s 3:0. Varovanci Radovana Gačiča bodo posledično s popolnim izkupičkom pričakali sredin derbi glavnih favoritov za naslov proti Calcitu Volleyju.

KRANJ - Košarkarji Ilirije so v 6. krogu lige Nova KBM po podaljšku premagali ECE Triglav s 83:82 (28:18, 46:33, 65:54, 74:74)

SAO PAULO - Svetovni prvak formule 1 Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom bo dirko za VN Brazilije v Sao Paulu začel s prvega mesta. Dobil je kvalifikacije, ki jih je sicer motilo slabo vreme in so jih predčasno končali. Drugi je bil Ferrarijev dirkač Monačan Charles Leclerc, tretji pa Kanadčan Lance Stroll.

CANCUN - Belorusinja Arina Sabalenka je druga polfinalistka zaključnega teniškega turnirja najboljše osmerice združenja WTA v mehiškem Cancunu. V zadnjem krogu skupinskega dela je premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino s 6:2, 3:6, 6:3. Prva polfinalistka je Američanka Jessica Pegula, ki je premagala Grkinjo Mario Sakkari s 6:3, 6:2.

BERN - Švicarsko tožilstvo zaradi junijske tragične nesreče na kolesarski dirki po Švici, v kateri je življenje izgubil domači kolesar Gino Mäder, ne bo sprožilo kazenskega pregona, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Preiskava je ugotovila, da je šlo za splet tragičnih okoliščin in za nesrečo brez tuje krivde.

MONACO - Svetovno prvakinjo v teku na 3000 metrov z zaprekami, Kenijko Norah Jeruto, ki sicer zastopa Kazahstan, je komisija za integriteto atletike (AIU) oprostila vseh obtožb v zvezi z dopinško kršitvijo iz aprila letos in prekinila začasni suspenz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

NYON - Evropska nogometna zveza in organizatorji zlate žoge, skupina Amaury, ki ima v lasti francoski tednik France Football in športni dnevnik L'Equipe, bosta poslej skupaj sodelovala pri podeljevanju nagrad za najboljše nogometaše leta, je objavila Uefa. Prva podelitev v tem partnerstvu bo prihodnje leto.

BUDIMPEŠTA - Evropska zveza vodnih športov je sprejela odločitev glede evropskega prvenstva v vaterpolu, ki bi moralo potekati od 3. do 16. januarja prihodnje leto v Netanji. Prvenstva v Izraelu ne bo, zveza pa se še ni odločila, če bo prvenstvo prestavila na drugo lokacijo v istem terminu, na drugega ali pa bo EP odpovedano.

OBERHOFEN - Krovna mednarodna zveza za smučanje in deskanje Fis je danes sporočila, da sta se za izvedbo prvih iger Fis, ki bodo leta 2028, prijavila dva kandidata. To sta švicarska kraja St. Moritz in Engadine ter norveški dvojec mest Lillehammer/Hafjell.

TORONTO - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v Torontu s 3:2 premagali Maple Leafs in so ostali neporaženi na vseh petih gostovanjih v tej sezoni. Slovenski kapetan gostujoče zasedbe Anže Kopitar je povišal vodstvo na 3:0 ob koncu devete minute druge tretjine.