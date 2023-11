Oblakov Atletico izgubil proti Las Palmasu

Madrid, 3. novembra - Nogometaši madridskega Atletica in Las Palmasa so danes odprli 12. krog španskega prvenstva. Madridčani s slovenskim reprezentantom Janom Oblakom so na gostovanju izgubili z 1:2 in zapravili priložnost, da bi se po točkah na vrhu lestvice izenačili z vodilnima Realom in Girono.