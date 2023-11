Newyorške borze končale v zelenem

New York, 3. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Delnice so v petek zrasle, po tem ko so podatki pokazali, da se je rast števila delovnih mest v ZDA oktobra umirila, kar je zmanjšalo zaskrbljenost glede nadaljnjega zviševanja obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.