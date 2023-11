V izraelskem napadu v bližini bolnišnice v Gazi ubitih več ljudi

Gaza, 3. novembra - Skrajno palestinsko gibanje Hamas je danes sporočilo, da je bil v izraelskem napadu zadet konvoj reševalnih vozil blizu bolnišnice Al Šifa v Gazi in dodalo, da je bilo ubitih več ljudi. Izraelske sile so potrdile, da so izvedle napad samo na eno reševalno vozilo, ki naj bi ga uporabljali pripadniki Hamasa.