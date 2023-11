Veter in visoki valovi v Piranu opustošili lokale ob morju

Piran, 3. novembra - V Piranu je močan veter povzročil velike valove, ki so uničili precej lokalov v prvi vrsti ob morju, razdejalo je skalnat valobran in skale nametalo na cesto, zato trenutno ni prevozna, je za STA dejal Peter Ventin iz Gasilske brigade Koper. Ker se stanje še vedno ni umirilo, gasilcem in civilni zaščiti še ni uspelo vzpostaviti intervencijske poti.