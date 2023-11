Večer o kreditiranju v švicarskih frankih (4. 11.)

Maribor, 3. novembra - Srečko Klapš v komentarju Precedenčno piše, da sta dve sodbi, po katerih morata banki kreditojemalcu v švicarskih frankih povrniti razliko med zneskom kredita in zneskom vplačil kreditojemalca, že pravnomočni in torej izvršljivi. Od tod naprej bankam ne bodo pomagali lobistični prijemi, plačana strokovna mnenja in "odvetniki" tujih bank, meni.