Na oddelku za evidence tujcev na Upravni enoti Ljubljana podaljšali začasno skrajšanje uradnih ur

Ljubljana, 3. novembra - Obseg uradnih ur na oddelku za evidence tujcev bo do konca januarja 2024 skrajšan za dve uri dnevno, so sporočili iz Upravne enote Ljubljana. Ministrstvo za javno upravo je namreč na prošnjo upravne enote podaljšalo začasno skrajšanje uradnih ur, ki so sicer skrajšane že od začetka avgusta. Težave povzroča tudi uvedba informacijskega sistema Krpan.