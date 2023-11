V izolskih gostilnah Dnevi bakalaja

Izola, 3. novembra - V enajstih izolskih gostilnah in restavracijah od danes do 19. novembra ponujajo na različne načine pripravljeno polenovko oziroma narečno bakala, ki je bil v preteklosti nepogrešljiv del istrske kuhinje. Dnevi bakalaja so zadnji od kulinaričnih festivalov, ki jih je letos priredilo Turistično združenje Izola.