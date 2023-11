Četverica slovenskih predstavnikov na tatamijih drugi dan EP

Montpellier, 4. novembra - Po petem mestu Maruše Štangar na evropskem prvenstvu v judu v Montpellierju bodo danes na tatamije v areni Sud de France stopili štirje slovenski tekmovalci na čelu z letošnjo svetovno podprvakinjo v kategoriji do 63 kg Andrejo Leški. Poleg nje bodo nastopili še Anka Pogačnik (do 70 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Juš Mecilošek (do 81 kg).