Letošnje Martinovanje na Krasu tudi čezmejno

Sežana, 4. novembra - V občinah Sežana in Komen se bo danes začela prireditev Martinovanje na Krasu, v okviru katere se bo na sedmih prizoriščih predstavilo 80 ponudnikov vina in hrane. Obiskovalcem bodo do prihodnje nedelje odprli vrata 17 kleti. Letos so dogodek povezali s tradicionalnim praznikom Sv. Martina na zamejskem Proseku.