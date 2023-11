Pregled - svet, 3. 11. (petek)

GAZA/TEL AVIV/ŽENEVA - Na petih lokacijah v mestu Gaza in na severu te palestinske enklave so se nadaljevali kopenski spopadi med gibanjem Hamas in izraelsko vojsko, ki je v četrtek obkolila mesto. Hamas je obtožil Izrael, da je zadel konvoj reševalnih vozil blizu bolnišnice Al Šifa v Gazi in ubil več ljudi. Izraelske sile so potrdile, da so izvedle napad samo na eno reševalno vozilo, ki naj bi ga uporabljali pripadniki Hamasa in ubile več teroristov. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je izrazil pretresenost ob napadu in opozoril, da morajo biti pacienti, zdravstveni delavci, ustanove in reševalna vozila zaščiteni pred napadi.

TEL AVIV - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je bil na drugem obisku v Izraelu od začetka konflikta med Izraelom in Hamasom. Po pogovoru z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom je znova izrazil solidarnost z Izraelom in poudaril njegovo pravico do samoobrambe, a tudi izpostavil, da mora pri tem storiti vse za zaščito civilistov. V pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem pa je ponovil poziv k humanitarnemu premoru, da bi na območje Gaze lahko prišlo več humanitarne pomoči. Netanjahu je dejal, da Izrael ne bo pristal na nikakršno prekinitev ognja, dokler Hamas ne bo izpustilo vseh zajetih talcev. Pri iskanju talcev pomagajo ZDA z neoboroženimi brezpilotnimi letali nad območjem Gaze, so sporočili iz Pentagona.

BEJRUT - Vodja šiitskega libanonskega gibanja Hezbolah Hasan Nasrala je v prvem odzivu na vojno med Izraelom in Hamasom pohvalil teroristični napad Hamasa na Izrael 7. oktobra. Odgovornost za vojno na območju Gaze je v celoti pripisal ZDA, Izrael pa označil za orodje ZDA in ga posvaril pred napadom na Libanon. "Kdor želi preprečiti regionalno vojno, mora hitro ustaviti agresijo na Gazo," je dodal in se zahvalil proiranskim silam v Jemnu in Iraku. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in ZDA so Hezbolah posvarile pred stopnjevanje konflikta.

TEL AVIV - Izraelske oblasti so v četrtek sporočile, da bodo prekinile vse stike z Gazo in so v oblegano enklavo začele vračati Palestince, ki delajo v Izraelu. Okoli 3200 so jih odpeljali proti Gazi. Skupno naj bi v Izraelu delalo 18.500 ljudi iz enklave. ZN so izrazili zaskrbljenost zaradi vračanja palestinskih delavcev na območje, kjer divja vojna. V Tel Avivu so se odločili tudi, da bodo vsa sredstva, namenjena Gazi, odšteli od sredstev palestinske uprave na Zahodnem bregu.

HEBRON - V vojaških operacijah izraelskih sil na Zahodnem bregu je bilo ubitih osem Palestincev, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje v Ramali. Izraelska vojska pa je sporočila, da tudi na tem palestinskem ozemlju izvaja operacije proti Hamasu.

ŽENEVA - Združeni narodi so pozvali k nujni pomoči prebivalcem na območju Gaze in Zahodnem bregu. Ocenjujejo, da bodo potrebe po pomoči za približno 2,7 milijona ljudi znašale 1,13 milijarde evrov do konca leta. Razmere v oblegani palestinski enklavi, ki je pod izraelsko blokado in skoraj povsem odrezana od humanitarne pomoči, so se močno poslabšale, pomoč vanjo pa prihaja le počasi in v omejenem obsegu.

WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v četrtek potrdil predlog zakona za 14,3 milijarde dolarjev vredno pomoč Izraelu. Že zdaj je sicer jasno, da zakon ne bo sprejet v senatu, kjer imajo večino demokrati. Ti so napovedali pripravo novega predloga, saj trenutni ne vključuje pomoči za Ukrajino in zahteva zmanjšanje druge proračunske porabe.

HAAG - Družine devetih žrtev napada skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra so na Mednarodno kazensko sodišče vložile tožbo proti Hamasu zaradi suma vojnih zločinov, je sporočil njihov odvetnik. Dodal je, da od ICC zahtevajo pregon Hamasa tudi zaradi genocida in da izda nalog za prijetje njegovih voditeljev.

FIRENCE/NEAPELJ/TRST - V zahodni Evropi je neurje Ciaran v dveh dneh zahtevalo najmanj 15 življenj, od tega šest v Toskani v Italiji, kjer je vlada razglasila izredne razmere. Tu tako obilnih padavin niso zabeležili zadnjih 50 let. Zaradi poplav je od sveta odrezana Rezija. Središče neurja Ciaran, ki je v četrtek zajelo južno Anglijo, severozahodno francosko obalo, Belgijo in Nizozemsko, zatem pa tudi Italijo, je sedaj med Britanskim otočjem in Skandinavskim polotokom.

RIM - Italijanska premierka Giorgia Meloni je predstavila predlog ustavne reforme, ki bi volivcem med drugim omogočila neposredno izvolitev predsednika vlade, njegovi listi pa zagotovila najmanj 55 odstotkov sedežev v parlamentu. Po njenih besedah želijo doseči večjo politično stabilnost v Italiji, ki je imela v zadnjih 78 letih skoraj 70 vlad. Opozicija je predlog označila za poskus odvračanja pozornosti od osnutka proračuna za leto 2024, ki naj bi vključeval varčevalne ukrepe.

BEOGRAD - Aleksander Vulin je odstopil s položaja direktorja srbske varnostno-obveščevalne agencije Bia. ZDA in EU zahtevajo mojo glavo kot predpogoj, da ne uvedejo sankcij proti Srbiji, je sporočil in dodal, da ne bo dovolil, da bi bil povod za izsiljevanje in pritiske na Srbijo in t.i. srbski svet. Na položaju je bil od decembra lani. ZDA so julija proti njemu uvedle sankcije zaradi domnevne korupcije in vpletenosti v trgovino z mamili ter povezav z Rusijo.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je na vrhu Ameriškega partnerstva za gospodarsko blaginjo (APEP) z enajstimi voditelji Latinske Amerike, Karibov in Kanade pozval k spremembi odnosov iz starih vzorcev v nove demokratične ter pregledne oblike gospodarskega in drugega sodelovanja.

NEW YORK - Newyorška zvezna porota je v četrtek ustanovitelja propadle kriptoborze FTX Sama Bankmana-Frieda spoznala za krivega v vseh točkah obtožnice zaradi goljufij, poneverb in kriminalne zarote. Grozi mu do 110 let zaporne kazni. 31-letni Bankman-Fried, ki je bil do konca lanskega leta zvezda industrije kriptovalut in po ocenah revije Fortune vreden 26 milijard dolarjev, naj bi poneveril osem milijard dolarjev.

NEW YORK - Eric in Donald Trump mlajši sta v četrtek na newyorškem sodišču zavrnila obtožbe, da sta sodelovala in vedela za poslovne prevare njunega očeta in podjetja Trumpova organizacija, krivdo za morebitne nepravilnosti pa sta zvalila na računovodje. Najstarejša sinova nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa sta bila prva člana družine, ki sta pričala v sodnem postopku newyorške pravosodne ministrice Letitie James, ki trdi, da je družinsko podjetje po potrebi napihovalo ali zmanjševalo vrednost premoženja.

RIM - Svetovne cene hrane so se oktobra na mesečni ravni znižale, ugotavlja Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo. Vrednost indeksa košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je znašala 120,6 točke, mesec prej pa 121,5 točke. Se je pa oktobra po devetih mesecih padanja zvišal indeks cen mleka in mlečnih izdelkov, in sicer za 2,2 odstotka.

ZAGREB/SPLIT - Na Hrvaškem je močan veter povzročal težave zlasti na obalnih predelih v Dalmaciji, kjer je morje ponekod poplavilo dele mest, med drugim v Splitu, Šibeniku in na nekaterih otokih.