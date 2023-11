Na 47 razpisanih mest za specializacijo družinske medicine 21 prijav

Ljubljana, 3. novembra - Na skupno 185 razpisanih specializacij na drugi letošnji javni razpis specializacij zdravnikov za posamezne izvajalce in za območje celotne države je prispelo 207 vlog. Za družinsko medicino je na 47 mest do prvega roka prispelo 21 prijav, od tega kar 16 za območje celotne države, so sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije.