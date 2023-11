Strokovnjaki ob movembru svetujejo moškim odločitev za zdrav življenjski slog

Ljubljana, 3. novembra - Moški naj se odločijo za zdrav življenjski slog, svetujejo na Onkološkem inštitutu Ljubljana in v Državnem programu obvladovanja raka ob začetku movembra, mednarodnega meseca za ozaveščanje o rakih pri moških, ki je vsako leto novembra. Redno naj si pregledujejo moda in se udeležujejo presejalnega programa Svit, so dodali.