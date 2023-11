V Srbiji vsako leto več tujih delavcev

Beograd, 5. novembra - Državna služba za zaposlovanje v Srbiji je letos izdala 41.479 delovnih dovoljenj za tujce, ocenjuje pa, da jih bo do konca leta izdala okoli 50.000, je poročal Euronews Srbija. Še pred tremi leti so tujcem v Srbiji izdali le po nekaj več kot 10.000 delovnih dovoljenj. Med tujimi delavci v Srbiji je največ Rusov in Kitajcev.