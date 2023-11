Vulin odstopil s čela srbske obveščevalne agencije Bia

Beograd, 3. novembra - Aleksander Vulin je danes odstopil s položaja direktorja srbske varnostno-obveščevalne agencije Bia. "ZDA in Evropska unija zahtevajo mojo glavo kot predpogoj, da ne uvedejo sankcij proti Srbiji," je sporočil in dodal, da ne bo dovolil, da bi bil povod za izsiljevanje in pritiske na Srbijo in srbski svet. Zato nepreklicno odstopa s položaja.