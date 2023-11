Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 3. novembra - Tečaji na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno. Vlagatelji premlevajo objavo ameriškega ministrstva za delo, da so delodajalci oktobra odprli 150.000 novih delovnih mest, potem ko so jih septembra po popravljenih podatkih 297.000. To bi lahko nakazovalo na konec zviševanja obrestnih mer ameriške centralne banke.