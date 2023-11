Sodelujočim v partnerstvih urbane agende EU na voljo delno povračilo stroškov

Ljubljana, 3. novembra - Sodelujoči v tematskih partnerstvih za urbano agendo EU lahko zaprosijo za povračilo dela stroškov, nastalih zaradi sodelovanja. Upravičeni stroški so med drugim stroški poti in stroški najema zunanjih strokovnjakov. Kot izhaja iz današnje objave v uradnem listu, lahko upravičenci prejmejo do 15.000 evrov.