Sao Paulo, 3. novembra - Vodstvo formule 1 in prireditelji dirke v Braziliji v Sao Paulu so sporočili, da so podaljšali sodelovanje do leta 2030. Dogovor sta strani razkrili danes pred začetkom dogajanja na dirkališču Interlagos, ki ta konec tedna gosti sprintersko in klasično dirko za SP formule 1.