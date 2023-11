Neurje Ciaran v Toskani zahtevalo šest življenj in od sveta odrezalo Rezijo

Firence/Neapelj/Trst, 3. novembra - V Toskani, ki jo je v četrtek, tako kot velik del zahodne Evrope, zajelo neurje Ciaran in zahtevalo najmanj šest življenj, tako obilnih padavin niso zabeležili zadnjih 50 let, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Zaradi poplavnih voda je od sveta odrezana tudi Rezija, na Tržaškem pa so zaprli cesto med Miljami in Lazaretom.