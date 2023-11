V Celju prihodnji teden sejemska prireditev za promocijo Slovenske vojske

Celje, 3. novembra - Slovenska vojska bo prihodnji teden od srede do sobote v Celju pripravila sejemsko promocijsko prireditev V službi domovine. V dogovoru z ravnatelji srednjih šol bo namenjena predvsem dijakom, ki jo bodo obiskali v sklopu predmeta aktivno državljanstvo. Vojaške obveznike, ki so letos dopolnili 18 let, bodo seznanili z vpisom v vojaško evidenco.