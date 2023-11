Reka ponoči ogrožala nekaj objektov, gasilci se že pripravljajo na napovedane padavine

Ilirska Bistrica, 3. novembra - Reka Reka je ponoči poplavljala in ogrožala stanovanjske hiše in nekaj podjetij, je za STA povedal poveljnik PGD Ilirska Bistrica Marko Kreševič. Po močnem neurju, ki je v četrtek zajelo območje Ilirske Bistrice, lokalna gasilska društva sanirajo najbolj kritične točke in se pripravljajo na napovedane povečane padavine konec tedna.